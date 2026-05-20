Hoy, 'La Noche de Aimar', con Aimar Bretos, recibe a Jesús Vázquez y Manuel Carrasco

En su visita a laSexta, Jesús Vázquez mantiene una reveladora conversación sobre el patriotismo, la bandera, el caso Arny y su última etapa profesional. Por su parte, Manuel Carrasco habla con Aimar sobre la guerra, la inmigración, la infancia y sobre su retirada de la música.

laSexta estrena esta noche en Prime Time a partir de las 23:00 horas, una nueva entrega de 'La Noche de Aimar'. El primer formato de Aimar Bretos tras su incorporación al grupo Atresmedia recibe en esta cuarta semana a Jesús Vázquez y a Manuel Carrasco.

En su primera visita a laSexta, Jesús Vázquez mantiene una reveladora conversación con Aimar sobre el patriotismo y la bandera. Además, el presentador recuerda cómo vivió el caso Arny y cómo cerró su última etapa profesional. Por su parte, Bretos también recibe mañana a Manuel Carrasco, el artista que más estadios llena en la actualidad en España. Carrasco se abre en una conversación sobre la guerra, la inmigración, la infancia y, también, sobre su retirada de la música.

'La Noche de Aimar' es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual. Desde su estreno el 29 de abril, 'La Noche de Aimar' es líder sobre su inmediato competidor. La semana pasada, el programa se impuso con un gran 7,7% de cuota de pantalla, más de 2 millones de espectadores únicos y 609.000 seguidores de media.

'La Noche de Aimar' es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que se puede ver también fuera de España a través de atresplayer Internacional.

Así es 'La Noche de Aimar'

Si por algo se caracteriza Aimar Bretos es por su estilo inconfundible a la hora de abordar una entrevista. Una personalidad única que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se ven cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.

Para lograr este efecto, el espacio es clave. En 'La Noche de Aimar', Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla y que no deja a nadie indiferente.

laSexta, un pedazo de cadena

Hace 20 años, laSexta llegó con una nueva forma de hacer televisión: más cercana, valiente y directa. Dos décadas después, mantiene intacta esa mirada propia, basada en el rigor, la innovación, la diversidad, el directo y una personalidad que la hace única. Un recorrido en el que ha demostrado que es posible hacer una televisión con carácter, compromiso y pasión por la actualidad y en la que el análisis convive con el entretenimiento, el humor, la ficción y el deporte.

Aimar Bretos se incorpora a laSexta coincidiendo con la celebración de este 20 aniversario. En todo este tiempo, la cadena ha construido un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Formatos como El Intermedio, Zapeando, Aruser@s o Lo de Évole han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, marcando agenda y formando parte del debate social sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible.

Así, a lo largo de estas dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como Salvados, Pesadilla en la cocina, El Objetivo, Lo de Évole, Más vale tarde, Al rojo vivo, Jugones, El intermedio o Aruser@s.

Esta fórmula ha permitido a laSexta consolidarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país. laSexta acumula 13 años consecutivos por delante de su principal competidor, al que también se impone en la presente temporada.