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Jesús Vázquez habla sin tapujos en La Noche de Aimar: "Me encanta esta España, la de los derechos, en la que me puedo casar..."

¿Qué dice? "No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos", confesará el presentador a Aimar Bretos el próximo miércoles.

Jesús Vázquez con Aimar Bretos
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La Noche de Aimar es ese lugar seguro donde importan --y mucho-- las palabras de sus invitados. Allí, Jesús Vázquez opinará sin tapujos sobre nuestro país. "Me encanta la España que tenemos ahora, la España de los derechos, la España de que yo me pueda casar...", expresará, aunque también confesará que no le gusta que "esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos".

El próximo miércoles, a partir de las 23:00 horas, habrá conversaciones de verdad, en las que Vázquez reconocerá estar "súper orgulloso" de España y manifestará que no quiere que nadie le quite "el orgullo de ser español".

Sin embargo, el presentador no será el único invitado del programa. Manuel Carrasco, quien tiene claro que "hay que hablar" y decir las cosas que uno siente, no se dejará nada por decir el próximo miércoles con Aimar Bretos.

"Quiero estar en el lado bueno de la vida, de la historia, de la gente buena", confesará en el programa, donde defenderá sus ideales, sus valores y no se cortará en denunciar la situación geopolítica que vivimos. "Israel siendo una democracia, teniendo a Occidente, a la primera potencia del mundo apoyándola y haciendo todo lo que está haciendo...", denunciará.

Y es que en La Noche de Aimar las palabras importan más que nunca.

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