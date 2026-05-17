Jesús Vázquez habla sin tapujos en La Noche de Aimar: "Me encanta esta España, la de los derechos, en la que me puedo casar..."

¿Qué dice? "No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos", confesará el presentador a Aimar Bretos el próximo miércoles.

En "La Noche de Aimar", las palabras de los invitados cobran especial relevancia. Jesús Vázquez expresará su aprecio por la España actual y sus derechos, aunque lamentará que algunos se apropien de la bandera nacional. A las 23:00 horas del próximo miércoles, Vázquez compartirá su orgullo de ser español. Manuel Carrasco también estará presente, defendiendo sus ideales y valores, y no dudará en abordar temas sensibles como la situación geopolítica actual, criticando las acciones de Israel. En este espacio, las conversaciones sinceras y profundas son el eje central. Añade laSexta en Google para más actualidad.

La Noche de Aimar es ese lugar seguro donde importan --y mucho-- las palabras de sus invitados. Allí, Jesús Vázquez opinará sin tapujos sobre nuestro país. "Me encanta la España que tenemos ahora, la España de los derechos, la España de que yo me pueda casar...", expresará, aunque también confesará que no le gusta que "esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos".

El próximo miércoles, a partir de las 23:00 horas, habrá conversaciones de verdad, en las que Vázquez reconocerá estar "súper orgulloso" de España y manifestará que no quiere que nadie le quite "el orgullo de ser español".

Sin embargo, el presentador no será el único invitado del programa. Manuel Carrasco, quien tiene claro que "hay que hablar" y decir las cosas que uno siente, no se dejará nada por decir el próximo miércoles con Aimar Bretos.

"Quiero estar en el lado bueno de la vida, de la historia, de la gente buena", confesará en el programa, donde defenderá sus ideales, sus valores y no se cortará en denunciar la situación geopolítica que vivimos. "Israel siendo una democracia, teniendo a Occidente, a la primera potencia del mundo apoyándola y haciendo todo lo que está haciendo...", denunciará.

Y es que en La Noche de Aimar las palabras importan más que nunca.

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