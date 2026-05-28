Ana Belén desvela a Aimar Bretos si sigue siendo comunista: "Me siguen moviendo las mismas cosas, ningún dolor me es ajeno"

"A mí me sigue moviendo las mismas cosas, ningún dolor me es ajeno y eso tiene mucho que ver con la educación de mis padres", afirma la cantante, que explica a Aimar Bretos por qué se dio de baja del Partido Comunista.

Aimar Bretos pregunta Ana Belén en el plató de La Noche de Aimar si cree que vivirá una tercera república. "Yo creo que no lo verán mis ojos, pero nunca se puede decir de este agua no beberé", afirma la artista, que reconoce que tampoco le "apasiona". "Te hacía republicana", afirma un sorprendido Aimar, a lo que la cantante explica que "depende" de cómo sea, "como todo".

"La democracia depende de qué presidente esté para que tengamos una vida aceptable o complicada", reflexiona Ana Belén en el plató, donde Aimar le pregunta: "O sea que, entre un presidente de la república de Vox y Felipe VI, ¿tú te quedas con Felipe?". "Sin duda", responde tajante la artista.

Por otro lado, el presentador de La Noche de Aimar pregunta a Ana Belén por cuál fue el momento en el que decidió que tenía que significase políticamente. "Esto viene por el trabajo", explica Ana Belén, que recuerda que empezó a "trabajar en el teatro con 15 años". Además, Aimar Bretos recuerda una foto en la que Ana Belén aparece con otros rostros conocidos como Paco Rabal o Cristina Almeida. "Creo que fue un acto del partido comunista en las primeras elecciones", recuerda la artista.

"¿Tú sigues siendo comunista?", aprovecha el presentador para preguntar a Ana Belén, que explica por qué se dio de baja junto a otros compañeros. "Nosotros nos dimos de baja, suspendimos la militancia en el partido cuando, después de la debacle que tuvo el partido en el año 82, pedimos un congreso especial porque había que debatirlo y hacer autocritica y en todas las reuniones que hubo dentro del espectáculo y de la cultura, empezaron a decir que no se podía porque siempre había cosas previas mas importantes", explica Ana Belén.

"Entonces, yo, que nunca me significo, salí y dije que como siempre había cosas previas que solucionar que un congreso extraordinario, iba a suspender ni militancia hasta ese congreso llegase", recuerda la actriz, que destaca que, en ese momento, "se hizo un silencio y hasta ahora". Sin embargo, Ana Belén destaca que a ella "le siguen moviendo las mismas cosas": "Ningún dolor me es ajeno y eso tiene mucho que ver con la educación de mis padres y luego con toda esa gente que me ayudó a ser adulta, a pensar". "Me di cuenta de muchas cosas trabajando en el teatro", señala.

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