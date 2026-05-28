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Cartel viral

Alfonso Arús reacciona al cartel viral de un restaurante que ofrece wifi y café gratis a desempleados

En Aruser@s, Hans Arús muestra el aplaudido gesto de un restaurante que ofrece wifi y café gratis a personas sin trabajo con un mensaje de ánimo incluido.

Alfonso Arús reacciona al cartel viral de un restaurante que ofrece wifi y café gratis a desempleados

Hans Arús enseña en Aruser@s el cartel colocado a la entrada de un restaurante que se ha ganado el aplauso de miles de internautas por su gesto solidario. El establecimiento ofrece wifi gratis y un café a todas las personas que estén en paro."Vamos, tú puedes", añade además el mensaje del local.

Desde el plató, los colaboradores celebran la iniciativa, aunque Alfonso Arús no tarda en poner sobre la mesa una duda práctica: "Tendrá que haber alguna manera de certificar que estás en paro". "Echa la ley, echa la trampa", añade el presentador entre risas. Hans Arús, sin embargo, se muestra más confiado y asegura que "no se puede timar tan fácil".

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