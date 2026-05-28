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Los colaboradores de Aruser@s reaccionan a la colección de pijamas de Ibai Llanos

Ibai Llanos revolucina las redes al mostrar sus llamativos pijamas inspirados en dibujos y películas míticas como Las Supernenas, Los Aristogatos, 101 dálmatas o Buscando a Nemo.

Los colaboradores de Aruser@s reaccionan a la colección de pijamas de Ibai Llanos

En Aruser@s, los colaboradores comentan el último viral de Ibai Llanos, que ha enseñado a sus seguidores algunos de sus pijamas más extravagantes. Desde modelos de Las Supernenas hasta otros inspirados en Los Aristogatos, 101 dálmatas o Buscando a Nemo, el creador de contenido vasco ha sorprendido a los internautas con una colección que no ha pasado desapercibida.

"El que triunfó más fue el de Las Supernenas", destaca Tatiana Arús, mientras Angie Cárdenas bromea con la clásica excusa que muchos usan cuando algo les da un poco de vergüenza: "Dices: 'Encima es muy fresquito'".

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