Mamen Mendizábal recuerda el 'No a la guerra': "Hablamos de los actores como si hubieran cometido un crimen contra la humanidad, y colaron chapas"

Mamen Mendizábal adelanta en Más Vale Tarde algunos de los temas que abordará la próxima entrega de 'Anatomía de', donde hablarán de los aspectos menos conocidos de la gala de los Goya del 'No a la guerra'.

El próximo domingo a las 21:30 horas en laSexta, Mamen Mendizábal disecciona en 'Anatomía de' los Goya del 'No a la guerra' y la periodista comparte algunos detalles del programa en Más Vale Tarde.

"Fue el final de un proceso que se estaba viviendo en las calles", comenta Mamen, que recuerda cómo José María Aznar "nos llevó a una guerra cuando tenía en contra a nueve de cada diez españoles".

El programa abordará la intrahistoria de las icónicas chapas de 'No a la guerra', un trabajo laborioso y a contrarreloj que acabó siendo apoyado incluso por Marisa Paredes, entonces presidenta de la Academia de Cine.

En este sentido, Mendizábal apunta que Alberto San Juan y Willy Toledo, entonces presentadores de la gala, no participaron en la organización de la iniciativa, pero "se comieron todo el marrón y la culpa".

"Hablamos de los actores como si hubieran cometido un crimen contra la humanidad, y colaron chapas con el 'No a la guerra'", afirma Mamen, que habla de cómo este "grito pacifista" el Gobierno de Aznar "se lo tomó como una afrenta personal".

Luego, indica, "hemos conocido las consecuencias para el cine español", como la subida del IVA cuando llegó Aznar o los mensajes de Montoro amenazando a los actores con revelar su fiscalidad.

¿Hubo censura en la realización?

Mamen recuerda que "había muchos nervios en los días anteriores" porque "desde el Ministerio de Cultura se olían que iba a pasar algo". De este modo, el mensaje fue que "ante el primer movimiento sospechosos no sacaran a la ministra, Pilar del Castillo".

Un tipo de censura que la periodista considera que responde a la "sensación de todos los partidos que están en el Gobierno de manipular la televisión pública, de creer que es suya y creer que pueden censurar una gala".

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