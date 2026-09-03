"Ha sonado fuerte": el tenso momento de las hermanas Collado cuando Nuria golpea el coche al aparcar

"Nos vamos a quedar todos sin trabajo", afirma Antonio, el chófer, después de que Nuria golpee el coche al aparcar en carretera. "Ha sonado fuerte", asegura su hermana, Rebeca Collado.

El chófer de Olivia Valere, Antonio, recoge a las hermanas Collado en un hotel de Marbella para llevarlas a la casa de Olivia Valere. Durante el trayecto, Nuria Collado sorprende a Antonio con una proposición: "¿Te importaría dejarme llevar el coche?". El chófer no oculta su sorpresa: "Me estoy temiendo algo... ¿no me quedaré sin trabajo, no?.

Finalmente, Antonio deja a Nuria conducir con la promesa de que antes de llegar a la casa, se vuelvan a cambiar los sitios. Y ahí llega el problema, cuando Nuria, al aparcar el coche en la carretera para cambiarse de sitio, le da un golpe. "Ha sonado fuerte", asegura su hermana Rebeca mientras que Nuria explica que "ha dado un poquito", pero "no ha pasado nada" porque ha sido a "una tapa que está abajo". "Nos vamos a quedar sin trabajo todos", afirma, por su parte, Antonio.

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