Joaquín Reyes imagina en su monólogo la triste historia de la orca Willy: "Era un puto desastre"

El cómico habla de su particular imaginación y de cómo, tras conocer la historia real de una orca que había vivido demasiado tiempo en cautividad, se inventó en su cabeza toda una película.

"De pequeño me inventaba mis propias películas". Así comienza Joaquín Reyes uno de sus monólogos en 'El Club de la Comedia', recuperado ahora por laSexta con motivo del 20 aniversario de la cadena. El cómico recuerda una noticia que le dejó "picueto".

"Oí que una orca que se llamaba Willy, que había estado tanto tiempo en cautividad que cuando la liberaron no se podía relacionar con el resto de las orcas, había perdido el instinto de depredación... Era un puto desastre", relata Reyes.

Pero aquella noticia no se quedó simplemente en una anécdota para el cómico. Su imaginación empezó a funcionar y decidió construir en su cabeza su propia versión cinematográfica de la historia de Willy. Puedes ver cómo recreó la historia de la orca en el vídeo sobre estas líneas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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