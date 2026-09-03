Alfonso Arús, al descubrir que los mayores de 60 se enganchan al móvil: "Estoy en zona de riesgo"

Un estudio sobre el uso del móvil entre las personas mayores de 60 años ha hecho saltar las alarmas en 'Aruser@s'. Según los expertos, las redes sociales pueden convertirse en una vía de escape frente a la soledad, el aburrimiento, la ansiedad o la depresión.

La psicología pone el foco en el uso que las personas mayores de 60 años hacen del móvil. Según los expertos, a partir de esta edad algunas personas pueden recurrir a las redes sociales como una forma de combatir sentimientos de soledad, aburrimiento, ansiedad o depresión. "Dicen que los mayores de 60 años lo estarían utilizando como automedicación emocional", explica Alba Sánchez en el plató de 'Aruser@s'. "Pues estoy en zona de riesgo", bromea el presentador.

Los expertos de una clínica especializada en adicciones apuntan que, a partir de los 60, algunas personas pueden haber perdido a su pareja, haberse jubilado o haber visto cómo sus hijos hacen su propia vida y tienen menos contacto con ellos. Todo ello puede generar una sensación de vacío que favorezca que busquen refugio en otras actividades, entre ellas las redes sociales.

Desde el plató, Angie Cárdenas no está muy conforme con la forma en la que se presenta a este colectivo: "Mayores de 60 años, como si fueran ya vegetorios", protesta la colaboradora, algo en lo que coincide Alfonso Arús: "Como si estuviéramos ya en la tumba".