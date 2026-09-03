El amenazante cartel viral de una vivienda para los repartidores: "Llama, estamos en 2026"

Un vecino ha decidido dejar las instrucciones bien claras a los repartidores y el resultado se ha convertido en viral. "Si no hay nadie, llama al teléfono, que estamos en 2026", advierte el curioso cartel.

"¿Eres de Correos? Si no hay nadie, llama al teléfono, que estamos en 2026". Esto es lo que se puede leer en el curioso cartel colocado en la puerta de una vivienda que se ha vuelto viral en redes sociales y que ya ha llegado al plató de Aruser@s. Y es que no es la primera vez que el programa muestra situaciones surrealistas relacionadas con los pedidos online.

En este caso, las instrucciones parecen bastante claras y, además, tienen un punto de amenaza: si no hay nadie en casa, hay que llamar al teléfono indicado. "Para eso nos piden el correo, número de dirección y un teléfono", apunta Hans Arús.

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