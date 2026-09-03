Ahora

'top expertos'

Una coach del amor desvela las tres cosas que no debes hacer si descubres una infidelidad y quieres seguir con tu pareja

Controlar el móvil, compararse con la otra persona o intentar pasar página demasiado rápido son algunos de los errores que conviene evitar, según Bea Bravo, coach del amor.

Una coach del amor desvela las tres cosas que no debes hacer si descubres una infidelidad y quieres seguir con tu pareja

Alfonso Arús muestra en 'Aruser@s' los consejos de Bea Bravo, coach del amor, para quienes descubren una infidelidad y deciden continuar con su pareja. La experta señala tres comportamientos que conviene evitar.

La primera recomendación es dejar de controlar a la pareja. Mirar constantemente su móvil, comprobar su ubicación o revisar sus redes sociales no ayuda a recuperar la confianza. "La seguridad no la puedes construir vigilando y la confianza no la recuperas externalizando en las nuevas tecnologías", explica Bravo. Según la coach, debe ser la propia pareja quien vuelva a construir esa confianza "con un comportamiento coherente y sostenido en el tiempo".

El segundo error es compararse con la otra persona. Después de descubrir una infidelidad, es habitual que aparezcan las inseguridades y las preguntas: "¿Qué tiene que no tenga yo? ¿Es más guapo? ¿Más joven? ¿Más interesante?". Sin embargo, Bravo insiste en que entrar en esa comparación no ayuda a superar lo ocurrido.

La tercera pauta es no intentar dejar de sufrir demasiado deprisa: "El dolor no desaparece aunque lo escondas, aparece cuando lo atravieses". Para Bravo, el proceso consiste en volver poco a poco a uno mismo y recuperar el propio equilibrio.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores analizan estas tres recomendaciones."También depende de que tú seas capaz de pasar página", apunta la tertuliana Alba Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Sánchez cifra en 70.000 los migrantes que entraron e insiste en la "colaboración estrecha" con Marruecos para el retorno
  2. El delegado del Gobierno en Madrid condena "los actos violentos" en la manifestación en apoyo a Ceuta: "La violencia nunca es el camino"
  3. El sueldo medio ya no es suficiente: la mitad de los europeos solo puede comprar un estudio de menos de 50 m2
  4. ¿Qué es la guerra híbrida? Así busca Rusia desestabilizar a Europa con maniobras como el ataque en Leipzig
  5. Petróleo sí, democracia no: EEUU y Venezuela ensalzan su acuerdo petrolífero mientras Trump asegura que el país caribeño no está preparado para unas elecciones
  6. Septiembre arranca con calor extremo y con hasta 11 comunidades en alerta por las altas temperaturas