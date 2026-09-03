Una coach del amor desvela las tres cosas que no debes hacer si descubres una infidelidad y quieres seguir con tu pareja

Controlar el móvil, compararse con la otra persona o intentar pasar página demasiado rápido son algunos de los errores que conviene evitar, según Bea Bravo, coach del amor.

Alfonso Arús muestra en 'Aruser@s' los consejos de Bea Bravo, coach del amor, para quienes descubren una infidelidad y deciden continuar con su pareja. La experta señala tres comportamientos que conviene evitar.

La primera recomendación es dejar de controlar a la pareja. Mirar constantemente su móvil, comprobar su ubicación o revisar sus redes sociales no ayuda a recuperar la confianza. "La seguridad no la puedes construir vigilando y la confianza no la recuperas externalizando en las nuevas tecnologías", explica Bravo. Según la coach, debe ser la propia pareja quien vuelva a construir esa confianza "con un comportamiento coherente y sostenido en el tiempo".

El segundo error es compararse con la otra persona. Después de descubrir una infidelidad, es habitual que aparezcan las inseguridades y las preguntas: "¿Qué tiene que no tenga yo? ¿Es más guapo? ¿Más joven? ¿Más interesante?". Sin embargo, Bravo insiste en que entrar en esa comparación no ayuda a superar lo ocurrido.

La tercera pauta es no intentar dejar de sufrir demasiado deprisa: "El dolor no desaparece aunque lo escondas, aparece cuando lo atravieses". Para Bravo, el proceso consiste en volver poco a poco a uno mismo y recuperar el propio equilibrio.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores analizan estas tres recomendaciones."También depende de que tú seas capaz de pasar página", apunta la tertuliana Alba Sánchez.

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