May Caso prepara a Jessy para su pase privado de alta costura: "Tienes que integrarte más en los vestidos"

En este capítulo de Princesas de Barrio, May Caso prepara un exclusivo pase privado de su colección de alta costura y 'la Jessy' será la encargada de recibir a las invitadas y lucir sus diseños.

May Caso prepara un exclusivo pase privado con toda su colección de alta costura y 'la Jessy', su asistente personal, será la encargada de recibir a las invitadas, clientas y amigas de la diseñadora. Además, tendrá que lucir los mismos diseños que se presentarán durante el evento.

Mientras se prueba uno de los vestidos, Jessy demuestra que tiene su propia manera de entender la moda. "Me voy a quitar los zapatos, que son una 40, y me lo pondría más arriba", comenta mientras se sube la falda. May, sin embargo, intenta poner orden y reconducir la situación: "Por favor, tienes que integrarte más en los vestidos, implicarte más en la venta de un producto, sentirlo como tu propia piel".

Y es que, para May no se trata únicamente de ponerse los diseños, sino de transmitir la esencia de cada prenda y conseguir que las clientas se imaginen llevándola.

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