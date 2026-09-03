"La más fea, tú": el divertido cruce de 'zascas' entre las hermanas Petronila y Orencia en 'Me vuelvo al pueblo'

Petronila y Orencia demuestran que para un buen pique entre hermanas no importa la edad, mientras desvelan en 'Me vuelvo al pueblo' cómo eligieron sus padres sus curiosos nombres.

En los 'zascas' de 'Aruser@s' se ha colado este divertido momento emitido en 'Me vuelvo al pueblo', protagonizado por dos hermanas, Petronila y Orencia, dos ancianas que bromean sobre sus curiosos nombres. "Fíjate tú lo a gusto que se quedó mi padre", ríe una de ellas. "Como tenía siete hijos, a las últimas dijo: 'A estas, lo que caiga'", comenta la otra entre risas.

Pero el pique no termina ahí. "¿A que yo soy más guapa que ella?", pregunta Petronila. "Mi madre estaría ya harta de muchachas y dijo: 'Ala, la más fea, tú'", continúa la hermana entre risas.

Desde el plató, los colaboradores no pueden evitar reírse ante este divertido cruce de zascas. "Los piques entre hermanos no tienen edad", bromea Óscar Broc.

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