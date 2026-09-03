Belén Carreño: "El presidente no ha sido transparente y ha infantilizado el discurso"

La periodista cuestiona las explicaciones de Sánchez sobre la crisis de Ceuta y critica la falta de transparencia del Gobierno durante las últimas semanas.

Belén Carreño considera que la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso no ha despejado las incógnitas sobre la gestión de la crisis de Ceuta. La periodista cuestiona especialmente que el presidente no haya podido explicar por qué las autoridades marroquíes fueron permisivas durante el momento central de la entrada masiva de migrantes.

A su juicio, las explicaciones ofrecidas por Sánchez, unidas a los informes que se han conocido en las últimas semanas, dejan "más dudas que certezas". Carreño también pone en cuestión la transparencia del Gobierno y considera significativo que durante la comparecencia hayan aparecido nuevos elementos, como la información relativa a la embajadora.

La periodista sostiene que esa forma de comunicar la crisis ha impedido conocer todos los elementos necesarios para entender lo ocurrido. "Ha habido una infantilización del discurso y se nos han hurtado elementos para entender lo que está sucediendo ahora mismo", afirma.