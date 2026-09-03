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El Club de la Comedia

Alexis Valdés pone a los médicos en el punto de mira en su monólogo: "¡Si se mueren hasta ellos!"

En 'El Club de la Comedia', el cómico confiesa que los sanitarios le ponen "muy nervioso" y llega a cuestionar su credibilidad con una comparación de lo más disparatada.

Alexis Valdés pone a los médicos en el punto de mira en su monólogo: "¡Si se mueren hasta ellos!"

En uno de sus monólogos de 'El Club de la Comedia', recuperado ahora por laSexta con motivo del 20 aniversario de la cadena, Alexis Valdés centra su discurso en una de las cosas que más le inquietan: acudir al médico. "Los médicos me ponen muy nervioso", asegura, antes de definirlos como "charlatanes y mentirosos".

El cómico lleva su desconfianza hasta el extremo y bromea con que los propios médicos también pueden morir. "Ellos tiran piedras, ¡si se mueren hasta ellos!", asegura. "¿Cómo se va a morir un médico? Es como ir a la playa y que se ahogue el socorrista", remata entre risas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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