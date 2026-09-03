Tini Stoessel rompe a llorar sobre el escenario al cantar 'Ángel': "Llora por el padre"

Tini Stoessel no ha podido contener las lágrimas al cantar su tema 'Ángel' durante su concierto en Dublín. "Llora por el padre", afirma Alfonso Arús tras salir a la luz que la cantante ha roto su relación laboral con él.

En su último concierto en Dublín, Tini Stoessel se ha mostrado visiblemente emocionada al cantar su tema 'Ángel'. "Llora por el padre", detalla Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña cómo mientras la artista llora, sus fans le gritan "no estás sola". Al parecer, la artista habría roto las relaciones laborales con su padre, quien fue su gestor durante 15 años.

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