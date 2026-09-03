Ahora

Viral

Tini Stoessel rompe a llorar sobre el escenario al cantar 'Ángel': "Llora por el padre"

Tini Stoessel no ha podido contener las lágrimas al cantar su tema 'Ángel' durante su concierto en Dublín. "Llora por el padre", afirma Alfonso Arús tras salir a la luz que la cantante ha roto su relación laboral con él.

Tini Stoessel rompe a llorar sobre el escenario al cantar 'Ángel': "Llora por el padre"

En su último concierto en Dublín, Tini Stoessel se ha mostrado visiblemente emocionada al cantar su tema 'Ángel'. "Llora por el padre", detalla Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña cómo mientras la artista llora, sus fans le gritan "no estás sola". Al parecer, la artista habría roto las relaciones laborales con su padre, quien fue su gestor durante 15 años.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Sánchez cifra en 70.000 los migrantes que entraron e insiste en la "colaboración estrecha" con Marruecos para el retorno
  2. El delegado del Gobierno en Madrid condena "los actos violentos" en la manifestación en apoyo a Ceuta: "La violencia nunca es el camino"
  3. El sueldo medio ya no es suficiente: la mitad de los europeos solo puede comprar un estudio de menos de 50 m2
  4. ¿Qué es la guerra híbrida? Así busca Rusia desestabilizar a Europa con maniobras como el ataque en Leipzig
  5. Petróleo sí, democracia no: EEUU y Venezuela ensalzan su acuerdo petrolífero mientras Trump asegura que el país caribeño no está preparado para unas elecciones
  6. Septiembre arranca con calor extremo y con hasta 11 comunidades en alerta por las altas temperaturas