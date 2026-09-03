Jessy saca de quicio a May Caso en su pase privado: "Yo me subía la raja de la falda tipo Ana Obregón"

May Caso prepara un exclusivo pase privado de su colección de alta costura y Jessy será la encargada de recibir a las invitadas y lucir sus diseños, pero la espontaneidad de su asistente acaba desesperando a la diseñadora.

"Me voy a quitar los zapatos, que son una 40, y me lo pondría más arriba", comenta Jessy mientras se prueba uno de los diseños y decide subirse la falda a su manera. Una ocurrencia que no termina de convencer a May. "Por favor, tienes que integrarte más en los vestidos, implicarte más en la venta de un producto, sentirlo como tu propia piel", le pide la diseñadora, intentando que Jessy transmita la esencia de sus creaciones.

Pero Jessy parece tener claro que ella tiene su propio estilo para lucirlos: "Yo me subía la raja tipo lo Ana Obregón", asegura entre risas.

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