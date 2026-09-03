Pilar Gómez: "Por el tono de la comparecencia, mañana mismo los ministros de Sumar podrían abandonar el Gobierno"

La periodista cuestiona la capacidad del Ejecutivo para gobernar tras la comparecencia de Sánchez y advierte de una creciente división interna que, a su juicio, pone en cuestión la continuidad de la legislatura.

Tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones por la crisis fronteriza de los pasados 30 y 31 de julio, Pilar Gómez ha cuestionado en Al Rojo Vivo la gestión del Gobierno y la división interna que, a su juicio, ha quedado en evidencia durante la sesión. La periodista considera que el presidente "se ha ido desdiciendo" a medida que avanzaban las explicaciones y ha puesto el foco en el enfrentamiento entre distintos miembros del Ejecutivo.

Gómez ha destacado especialmente el tono de los socios de Gobierno durante la comparecencia. "Con el tono de la comparecencia de los socios, digo: mañana mismo los ministros de Sumar van a abandonar el Gobierno en bloque", ha afirmado. También ha criticado que dos ministros hayan mantenido posiciones enfrentadas sobre asuntos centrales de la crisis y que Sánchez no haya aclarado cuál de las versiones era la correcta: "Uno de los dos no puede estar en el Gobierno, o los dos".

Ante esta situación, Gómez cuestiona la continuidad de la legislatura y plantea directamente: "¿Qué más tiene que tener Sánchez para asumir que esta legislatura ha terminado?". La periodista sostiene que no se trata de una cuestión de la oposición, sino de la propia capacidad del Ejecutivo para gobernar. A su juicio, el Gobierno es "incapaz de gobernar" y todo se encuentra ahora mismo "en descomposición".

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