Nuria Collado pide al chófer conducir ella y termina golpeando el coche: "Me gustaría ir a carretera y darle tope"

"¿Te importaría dejarme llevar el coche?", pregunta Rebeca Collado a Antonio, el chófer, que reacciona así en este vídeo de Mujeres ricas: "Me estoy temiendo algo... ¿no me quedaré sin trabajo, no?".

"Hemos venido a un hotel en Marbella y hemos estado viendo el campo de golf, que es impresionante, aunque a mí no me gusta jugar al golf", afirma Nuria Collado en este vídeo, donde, su hermana, Rebeca, destaca que le gusta "más disfrutar del día de Marbella que de la noche". En ese momento, el chófer de Olivia Valere, Antonio, las recoge para llevarlas a casa de Valere. Durante el trayecto, Nuria Collado sorprende a Antonio con una proposición: "¿Te importaría dejarme llevar el coche?".

"Me estoy temiendo algo... ¿no me quedaré sin trabajo, no?", pregunta sorprendido el chófer en este vídeo, donde, finalmente, deja a Nuria conducir con la promesa de que antes de llegar a la casa, se vuelvan a cambiar los sitios. "Me gustaría cogerlo en carretera y darle caña", asegura Nuria en este vídeo, donde termina aparcando el coche en la carretera para cambiarse de sitio. En ese momento, Nuria le da un golpe contra "una tapa". "Ha sonado fuerte", asegura su hermana Rebeca mientras Antonio no da crédito. "Ha dado un poquito ahí y no ha pasado nada, que hay una tapa abajo", asegura Nuria mientras que el chófer sentencia: "Nos vamos a quedar sin trabajo todos".

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