El 'zasca' de Juan y Medio sobre el precio del agua en los aeropuertos: "Y la gente se queja del litro de gasoil"

Juan y Medio vuelve a sacar punta a una situación cotidiana. Esta vez, el presentador almeriense pone el foco en el precio del agua embotellada en las cafeterías de los aeropuertos.

Cada vez que Juan y Medio lanza un 'zasca', sube el pan o, en este caso, el precio del agua. Durante su programa 'La tarde, aquí y ahora', el presentador almeriense ha vuelto a poner el foco en una situación que muchos viajeros conocen bien: el elevado precio de las botellas de agua en las cafeterías de los aeropuertos.

"El beneficio no está en el vuelo, está en el agua pequeña que vale 4 euros. He visto a gente llevar las escrituras de casa para que le den el agua, ¡se ha vuelto increíble!", bromea el presentador, que zanja con un 'zasca': "Cuando la gente se queja del litro de gasoil, ¡pero si la pequeña de agua vale dos euros! Y tú, sin beber gasolina, puedes vivir, pero sin agua...".

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