May Caso critica el 'look' de Jessy para su pase privado: "¡Las mujeres elegantes no se ponen pechos!"

May prepara un exclusivo pase privado de alta costura junto a sus amigas y clientas, pero antes de recibirlas tiene que resolver un asunto fundamental: el look de su asistente, 'la Jessy'.

Para el pase privado que ha organizado May, diseñadora de alta costura, con sus amigas y clientas, 'la Jessy', su asistente personal, tiene que encontrar el look perfecto para recibir a las invitadas. Sin embargo, el estilismo elegido no termina de convencer a la diseñadora.

May decide vestir a Jessy con un top dorado ajustado y con escote, unos pantalones negros ceñidos, tacones y una blazer, pero hay un detalle que no le gusta nada. "Lo del pecho no sé qué vamos a hacer, no es nada elegante. ¿Te imaginas un Valentino puesto sobre Naty Abascal o Preysler con los pechos operados? Es que lo destrozan", critica May.

La diseñadora insiste en que el problema está en cómo el pecho modifica la caída de la ropa: "¡Las mujeres elegantes no se ponen pechos! Mira cómo me lo destrozas, ¡y eso que estás muy guapa!". Jessy, sin embargo, no parece estar del todo de acuerdo con la propuesta de May. "Parezco una cincuentona, yo tengo que vestir moderna, no con un vestido que parece de Luis XV", responde entre risas.

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