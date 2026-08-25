Nuria Collado llora e interrumpe la grabación de Mujeres ricas al descubrir que su hermana Rebeca está enamorada

"Mi hermana si le hablas de este tema se emociona porque yo estoy feliz", asegura Rebeca Collado tras desvelar a Nuria Collado y a Mar Segura que está conociendo a alguien y está "enamorada".

Mar Segura, Nuria y Rebeca Collado brindan en un yate por su amistad. "Tengo muchísima suerte de haberos conocido y creo que va a surgir una buena amistad", afirma Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, donde Rebeca Collado confiesa que tiene que decirles "una cosa".

"No me he atrevido porque no es fácil", asegura Rebeca, que se sincera con ambas: "En el momento en el que estoy de mi vida me han pasado cosas muy bonitas, he conocido a alguien y estoy superfeliz". "Creo que estoy enamorada", confiesa Rebeca ante la sorpresa de Mar Segura, que destaca que ya sospechaba alto por la "sonrisa" de su amiga: "Yo la notaba radiante, guapa".

Por su parte, su hermana, Nuria, desvela que ella también "sabía que estaba enamorada": "Se le ve en los ojos, se le nota la felicidad". Incluso, Nuria se emociona al saber la felicidad de su hermana y llora durante su testimonio a cámara, por lo que decide salir de plano. "Mi hermana si le hablas de este tema se emociona porque yo estoy feliz", asegura Rebeca en el vídeo principal de esta noticia.

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