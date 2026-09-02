El vídeo viral del hombre que sobrevive al impacto directo de un rayo: "Es un milagro"

Un hombre ha sobrevivido milagrosamente al impacto de un rayo mientras se encontraba en el jardín de su casa en Nueva York. Puedes ver el momento captado en vídeo aquí.

Este vídeo, incluido en los 'Super Olé', ha dejado completamente alucinados a los colaboradores de Aruser@s. Como vemos en las imágenes sobre estas líneas, un hombre sale al jardín de su casa, bajo una intensa lluvia y protegido únicamente por un paraguas. De pronto, un rayo impacta directamente sobre él. La descarga es instantánea y el hombre cae fulminado al suelo ante la brutalidad del impacto.

Pese a recibir aparentemente el impacto directo del rayo, el hombre consigue sobrevivir y no presenta ni siquiera quemaduras visibles. Un "auténtico milagro", asegura Alfonso Arús.

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