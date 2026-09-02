Los requisitos de un hombre que busca novia desde 2014: "Cristiana y que no pida recarga"

Antonio lleva soltero desde 2014 y tiene muy claro cómo debe ser su futura pareja: que sea cristiana, tenga entre 35 y 45 años y, sobre todo, que "no pida recarga". Un viral que va directo a los 'me lo temía' de Aruser@s.

"No hace falta que repitas el teléfono", bromea Alfonso Arús después de ver la lista de condiciones de un hombre que lleva soltero desde 2014 y que está buscando novia. Entre sus requisitos, pide que la mujer "sea cristiana, que tenga entre 35 y 45 años y que no pida recarga". Una peculiar lista de condiciones que ha llevado a Alfonso Arús a incluir esta historia en su sección 'Me lo temía'.

"Fíjate", alucinan los colaboradores al comprobar la diferencia de edad entre Antonio, el hombre que busca pareja, y las mujeres que aparecen como posibles pretendientas. "Que rebaje expectativas", señala Angie Cárdenas ante las exigencias del soltero.

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