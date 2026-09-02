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Alfonso Arús, a Mar Flores tras decir que Terelu Campos no es familia: "Perdona, pero sí. Es familia política"
"Ha dicho que no son familia y, perdona, pero familia sí son. Son familia política, pero son familia", afirma Alfonso Arús a Mar Flores tras negar que Terelu Campos y ella sean familia.
Mar Flores ha contactado con 'Y ahora, Sonsoles' para hablar de cómo se siente tras el nacimiento de Tessa, la segunda hija de su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio. "He preguntado cuándo puedo ir y ellos me han dicho por la mañana", afirma la modelo, que también ha hablado de su (no) relación con Terelu Campos, madre de Alejandra: "Si no ha habido una relación antes, ¿por qué va a haberla ahora?".
Tras escucharla, Alfonso Arús responde en el vídeo: "Ha dicho que no son familia y, perdona, pero familia sí son. Son familia política, pero son familia". "Me parece estupendo que cada uno vaya seleccionando miembros de la familia, pero no puede decir que no son familia, porque es su consuegra", asegura Alfonso Arús.