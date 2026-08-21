El mensaje de Mariana Nannis a Esperanza Aguirre cuando gobernaba tras recorrer un barrio obrero: "Póngase las pilas"

"Si lo niños no tienen educación, España no tiene futuro", asegura Mariana Nannis mientras recorre un barrio obrero, donde reflexiona: "Si el niño quiere estudiar o trabajar, cuando tenga 18 años el Gobierno le debería dar una casa en condiciones".

"Después dicen que Sudamérica es tercer mundo, pero esto es cuarto mundo y estamos en Europa", afirma Mariana Nannis al visitar un barrio obrero, donde se pregunta: ¿Dónde está la Comunidad Europea?". "¿Estamos en África?, En África puede haber denge, en Argentina a las afueras, pero aquí estamos en Europa...", reflexiona la modelo argentina mientras recorre las calles de este barrio con Rachel, de la asociación Fray Escoba.

Rachel explica a la modelo que se trata de "un barrio obrero que antiguamente tenía mucha repercusión en la droga". "Sales un poco a las afueras de Madrid y ves que hay gente que tiene que esperar 50 años, medio siglo de vida, para que le cambien de casa y es muy triste", reflexiona, por su parte, Nannis, que destaca la importancia de fomentar que los niños estudien: "Si lo niños no tienen educación, España no tiene futuro. Estos niños son el futuro y me parece increíble lo que está haciendo Rachel porque los padres no tienen posibilidades, están abandonados".

"Si fuera presidenta construiría, no se puede tirar abajo edificios por no tener licencia, hay que dárselo a la gente que no tenga dónde vivir", afirma Mariana, que destaca que antes de tirar un edificio se puede remodelar y ayudar a la gente sin casa. "España, lo que tendría que hacer es algo por la gente", destaca Nannis, que se pregunta quién es el responsable: "A la señora Aguirre, por favor, yo como sudamericana le pido que se ponga las pilas y haga algo por esta gente, que lleva medio siglo esperando".

"Si el niño quiere estudiar o trabajar, cuando tenga 18 años el Gobierno le debería dar una casa en condiciones", afirma la 'mujer rica', que insiste: "Un niño, que es el futuro de un país, tiene que tener calefacción y agua, es decir, un confort mínimo". Por eso, concluye explicando por qué ha preferido conocer la realidad de este barrio obrero a ir a la cena benéfica de Mar Segura: "En la cena, ¿qué hago?, me hincho de comida mientras escucho las estupideces que dicen los demás y que no me interesan".

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