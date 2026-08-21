El monólogo de Cristina Castaño sobre lo que se miente cuando se empieza en una relación de pareja: "Pedete con tos de princesa"

Cristina Castaño desmontaba con humor en El Club de la Comedia el glamour de las primeras citas: mentiras piadosas, tuppers de lentejas, posturas imposibles para dormir y un pedete con "tos de princesa" incluido.

Cristina Castaño sabía que enamorarse tenía mucho de magia, pero también de interpretación. La actriz bromeaba en El Club de la Comedia sobre los esfuerzos que hacían las mujeres al comenzar una relación para mantener intacto el espejismo: "Nos tenéis idealizadas". Según su teoría, los hombres imaginaban a las mujeres como criaturas gráciles que no sudan ni dicen tacos y que, cuando enfermaban, tenían una delicada tos. Una fantasía que podía venirse abajo en cuanto se olvidaban de echar el pestillo del baño.

Las primeras citas, sostenía Castaño, eran también un sofisticado ejercicio de supervivencia. Nada de mostrar demasiado pronto las lorzas, el hambre o las verdaderas costumbres domésticas. Ella recomendaba incluso salir de casa ya cenada y recordaba una alternativa todavía más eficaz: llevarse un táper. En su relato, su primera cita había sido un éxito. Después llegaba el paseo romántico junto al río, rebautizado por la actriz como "el paseo cobarde", ese tramo de tiempo que duraba hasta que él se decidía a lanzarse.

Pero si había un momento capaz de poner a prueba cualquier romance era la primera noche juntos. Castaño se detenía en el delicado problema de elegir postura para dormir después de la pasión: de lado, boca arriba o de espaldas, todas tenían sus peligros. Por suerte, decía, esas preocupaciones duraban poco, porque él acababa durmiéndose y entonces llegaba la liberación: "Te tranquilizas, respiras y ya te tiras tu pedete". Y no cualquier pedete: "Con su correspondiente tos de princesa".

Y la prueba final de que la pareja había superado el periodo de postureo llegaba, según Castaño, una mañana cualquiera de domingo. Él se levantaba, la miraba y anunciaba: "Cariño, hoy no me afeito". Entonces ella sabía que ya había confianza suficiente para dejar atrás las apariencias y responder: "Cojonudo. Pues entonces yo tampoco".

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