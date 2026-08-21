'La Iratxe' compara a sus abuelas con su amistad con 'La Jessy': "Se han llevado muy bien, pero sin pollas"

Las abuelas de 'La Iratxe' y 'La Jessy' se conocen en una tarde de bingo y la conexión entre ellas es inmediata. Puedes volver e ver el capítulo de Princesas de Barrio aquí.

Las abuelas de 'La Iratxe' y 'La Jessy' protagonizan uno de los momentos más divertidos de Princesas de Barrio después de conocerse por primera vez en una tarde de bingo organizada por sus nietas. Tras las presentaciones, ambas se sientan juntas para disfrutar de la partida, aunque las dificultades de Martina para encontrar los números del cartón provocan más de una carcajada.

A pesar del caos inicial, la conexión entre las dos abuelas parece ser inmediata. Una buena sintonía que 'La Iratxe' no tarda en comparar con su propia relación con 'La Jessy'. "Se han llevado muy bien, como yo y la Jessy, pero sin pollas ni 'hijodeputa' de por medio", sentencia entre risas.

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