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Leo Harlem analiza las frases en los funerales: "¿Lo de 'no somos nadie'?, no lo serás tú, payaso"

Leo Harlem reflexiona en este monólogo sobre las frases que se dicen en los funerales: "Esa frase inquietante de 'parece que está dormidita...'".

Leo Harlem analiza las frases en los funerales: "¿Lo de 'no somos nadie'?, no lo serás tú, payaso"

Alfonso Arús enseña en este vídeo un monólogo de Leo Harlem en el que destaca que "lo más aburrido de un funeral es escuchar siempre las mismas frases". "La frase de 'no somos nadie', no lo serás tú, payaso, yo estoy muy bien valorado en mi sector", afirma el cómico, que destaca también la frase "inquietante" de "parece que está dormidita": "Hostia... que tú la miras y está pálida". "Le dices al viudo, 'si Encarni dormí así, ya entiendo por qué teníais habitaciones separadas", bromea el humorista.

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