Ojo con los tutoriales de YouTube: detenidos por fabricar billetes falsos tras aprender con un vídeo

La Policía ha desmantelado un taller clandestino dedicado a fabricar billetes falsos de 500 rupias y sus responsables han confesado que aprendieron a hacerlo viendo un tutorial en YouTube.

La Policía ha desmantelado un taller clandestino dedicado a la fabricación de billetes falsos de 500 rupias. Tras ser detenidos, los responsables reconocieron que habían aprendido el proceso siguiendo un tutorial de YouTube, una confesión que ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s Fresh. Son tan ratas que no han pagado el color", bromeaba Hans Arús al comprobar la calidad de las copias.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.