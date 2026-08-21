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Ojo con los tutoriales de YouTube: detenidos por fabricar billetes falsos tras aprender con un vídeo

La Policía ha desmantelado un taller clandestino dedicado a fabricar billetes falsos de 500 rupias y sus responsables han confesado que aprendieron a hacerlo viendo un tutorial en YouTube.

Ojo con los tutoriales de YouTube: detenidos por fabricar billetes falsos tras aprender con un vídeo

La Policía ha desmantelado un taller clandestino dedicado a la fabricación de billetes falsos de 500 rupias. Tras ser detenidos, los responsables reconocieron que habían aprendido el proceso siguiendo un tutorial de YouTube, una confesión que ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s Fresh. Son tan ratas que no han pagado el color", bromeaba Hans Arús al comprobar la calidad de las copias.

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