Un joven desmonta la regla no escrita de ponerse a la derecha en las escaleras mecánicas: "Así se aligeran las aglomeraciones"

Un joven explica en este vídeo el estudio de Londres que desmonta que haya que ponerse a la derecha en las escaleras mecánicas para dejar el paso: "Si nos ponemos a ambos lados hay menos aglomeraciones".

Alba Sánchez destaca en el plató de Aruser@s un estudio realizado en Londres en el que se desmonta la regla no escrita de ponerse a la derecha en las escaleras mecánicas para dejar el paso a la gente que las sube caminando. Un joven explica en este vídeo tres motivos por los que se defiende esta nueva idea de que las personas se pongan en ambos lados: "El primer motivo es que cabemos más en la escalera, el segundo es que así se aligeran las aglomeraciones y el tercer motivo es que así la escalera trabaja menos ya que el peso no está solo en un lado".

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