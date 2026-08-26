"Menos Mar somos todas unas vacas": Mariana Nannis se sincera en Mujeres ricas

Mariana Nannis y su amigo Mauricio charlan en este vídeo de Mujeres ricas sobre cómo han engordado. "Yo no soy gordo, estoy probando ser gordo", asegura el hombre.

Mariana Nannis charla con su amigo, Mauricio, en su jardín tras haber "engordado 10 kilos". "Menos Mar, somos todas unas vacas", afirma la argentina en este vídeo de Mujeres ricas, donde su amigo destaca que lo suyo es "una gordura experimental".

"No es que yo sea gordo, estoy probando a ser gordo", asegura Mauricio a su amiga, que confiesa que ella "tendría que adelgazar". "Antes estuve flaca palo y había perdido las tetas y el culo y tenía que hacer algo", asegura la argentina, que se sincera en el vídeo: "Cuando te pruebas el tanga y no te entra, te quieres matar". "Cuando se te mete en el orto te quieres morir", afirma entre risas Mariana Nannis, que pregunta a su amigo si alguna vez usó tanga: "Yo te veo".

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