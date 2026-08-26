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'zascas'

El cura de Valdepeñas pierde la paciencia con un niño que llora durante su sermón: "¡Que se vaya a otra iglesia!"

"Va a empezar a haber misas 'adults only'", bromea la colaboradora Alba Sánchez después de ver el viral cabreo del parrocó cuando un niño comienza a llorar en plena misa.

El cura de Valdepeñas pierde la paciencia con un niño que llora durante su sermón: "¡Que se vaya a otra iglesia!"

La temporada de 'zascas' ha comenzado y el cura de Valdepeñas ya se ha convertido en uno de los primeros protagonistas virales de la vuelta de vacaciones de Aruser@s. El motivo: un niño que comienza a llorar en plena misa y acaba sacando de quicio al párroco.

Mientras el cura intenta continuar con su sermón, el llanto del pequeño irrumpe en la iglesia. "Es muy difícil predicar sin papel y que el niño esté chillando, ¡pido por favor a la madre del niño que se pase a la otra iglesia a escuchar el sermón!", protesta el cura de Valdepeñas. "Va a empezar a haber misas 'adults only'", bromea la colaboradora Alba Sánchez después de ver las imágenes.

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