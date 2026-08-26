La reacción de Leo Messi y Antonela Rocuzzo cuando una fan la llama "Leonela"

Una mujer se encuentra a Leo Messi junto a su mujer, Antonela, en un coche, cuando al saludarles, se equivoca con el nombre de la argentina.

Leo Messi y Antonela Rocuzzo protagonizan este divertido vídeo en el que una fan del futbolista se emociona tanto al verlos en el coche que se equivoca con el nombre de la argentina. LA fan pide al deportista que salude y, cuando grita el nombre de su mujer, en vez de decir "Antonela" dice "Leonela". Puedes ver la reacción de ambos en el vídeo principal de esta noticia.

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