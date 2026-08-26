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El tenso momento en el que una vaquilla se cuela en el Ayuntamiento de Candeleda y un joven se refugia tras una puerta

Un joven se lleva el susto de su vida cuando una vaquilla irrumpe en el Ayuntamiento de Candeleda y se refugia detrás de una puerta para evitar al animal.

El tenso momento cuando una vaquilla se cuela en el Ayuntamiento de Candeleda y un joven se refugia detrás de una puerta

Las imágenes ocurrieron el pasado sábado, 22 de agosto, durante las fiestas de Candeleda. Como vemos en el vídeo emitido en Aruser@s, una vaquilla entra en el Ayuntamiento mientras uno de los jóvenes consigue ponerse a salvo escondiéndose detrás de una puerta. "La única forma que tiene de evitar la cornada es cubrirse por esa puerta y por fortuna, al mantenerse inmóvil mientras el resto de mozos llaman desde el exterior, todo quedó en una anécdota", explica la tertuliana Alba Sánchez. "Es curioso que tanto con los osos como con los toros el truco está en quedarte inmóvil", apunta Alfonso Arús entre risas.

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