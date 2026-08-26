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Marta llega casi dos horas tarde a su sesión para 'Interview': "No se lo había dicho a mi madre"

Marta se prepara para uno de sus grandes momentos: una sesión de fotos para la revista 'Interview'. Aunque asegura haberse levantado "mal y fea", está emocionada con el proyecto.

Marta llega casi dos horas tarde a su sesión para 'Interview': "No se lo había dicho a mi madre"

Con estilistas y maquilladores ya preparados, Marta aparece casi dos horas tarde para comenzar la sesión para la revista 'Interview'. Aun así, afronta el proyecto con ilusión y se deja poner a punto mientras reconoce que no se ha levantado precisamente en su mejor día. En plena preparación recibe una llamada de su madre, Elena, pero decide no cogerla. "No le he dicho nada", explica Marta, que tiene pensado darle la noticia aunque solo un poco antes de que la revista salga publicada.

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