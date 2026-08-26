Buñol se prepara para la batalla y Aruser@s sigue de cerca la cuenta atrás para la Tomatina

Las calles de Buñol están a punto de teñirse de rojo y en Aruser@s siguen muy de cerca los preparativos para una de las fiestas más disparatadas del verano: la Tomatina.

Buñol ya está listo para volver a convertirse en el escenario de una auténtica batalla campal a golpe de tomate. Este miércoles, a partir de las 12:00 del mediodía, comienza una nueva edición de la Tomatina, una fiesta que, como recuerda Alba Sánchez, "comenzó como una anécdota" y que con los años se ha convertido en todo un fenómeno internacional. "Dicen que está en las guías turísticas de medio mundo como interés turístico nacional", apunta la colaboradora. En apenas unas horas, los participantes se lanzarán nada menos que 150.000 kilos de tomates.

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