"Un matrimonio sin niños no es un matrimonio, no existe": Mariana Nannis reflexiona tras donar videojuegos a unos niños

"Una mujer sin niños nunca va a tener el amor que te va a dar un hijo", destaca Mariana Nannis, que reflexiona: "Con esos abracitos que te dan cuando son chiquititos... esas cosas no se comparan con nada, no tienen precio".

Mariana Nannis defiende en este vídeo de Mujeres ricas que hay que "ayudar que cualquier niño tenga las mismas cosas en su casa que un niño rico", como ordenador o play. En este vídeo, la modelo argentina acude junto a su hija, Alexander, a una asociación que ayuda a niños. "No voy a traer a los niños unos juguetes del chino", asegura Nannis, que destaca que "para jugar con juguetes del chino se los va a comprar la madre".

"Los niños tienen que tener lo mismo que tienen los míos en mi casa", insiste la 'mujer rica', que, entre otras cosas, les ha dado una play, una wii, y hasta cuatro impresoras para hacer los trabajos del colegio. Por su parte, Racher, que pertenece a la asociación que ayuda a estos niños, Fray Escoba, asegura que ahora los pequeños tendrán hasta ganas de estudiar. La alegría de los niños es evidente, como puedes ver en este vídeo, donde también hay 20 entradas para Faunia.

Tras la sorpresa, Mariana Nannis reflexiona en este vídeo: "Un matrimonio sin niños no es matrimonio, no existe, y una mujer sin niños nunca va a tener el amor que te va a dar un hijo". "Con esos abracitos que te dan cuando son chiquititos... esas cosas no se comparan con nada, no tienen precio", asegura la modelo, que destaca que "los niños te traen alegría".

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