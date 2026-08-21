Monrosi: "Lo lamentable es que entre todos hayan decidido que este sea un problema que se coma Ceuta"

El periodista critica en Al Rojo Vivo la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y denuncia que la ciudad cargue en solitario con una situación que, sostiene, debe ser afrontada por el Estado.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi ha analizado la situación de los menores migrantes en Ceuta y la indignación que ha generado entre parte de la población de la ciudad autónoma. Monrosi ha defendido que la situación actual no responde a una decisión de los propios migrantes, sino a la falta de recursos y a la gestión de la crisis.

"Estas personas no están en la playa ni en la calle porque sea su decisión, porque así lo hayan decidido, ni porque les guste. No están hacinadas, poniendo en riesgo su salud, porque sea el sueño de su vida, sino porque les estamos obligando a ello".

El periodista ha señalado que, aunque habría que determinar la responsabilidad de Marruecos en la crisis fronteriza registrada entre el 30 y el 31 de julio, una vez producida la llegada de estos migrantes a España, corresponde al Estado gestionar la situación.

"Estas personas, a pesar de ser pobres y de ser migrantes, tienen derechos y nosotros tenemos unas obligaciones", ha defendido.

Monrosi ha criticado además que la situación haya terminado recayendo principalmente sobre Ceuta, una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados, y ha responsabilizado de ello a distintas administraciones, incluidas las gobernadas por el Partido Popular.

"Lo lamentable es que entre todos —y digo entre todos, porque también las administraciones del Partido Popular y el propio presidente del Partido Popular así se han expresado— hemos decidido que esto sea un problema que se coma Ceuta", ha afirmado.

A su juicio, el problema se hace evidente cuando se plantea la posibilidad de trasladar a parte de estos menores a otros puntos de la Península para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma y garantizar unas condiciones de acogida dignas.

"En el momento en que se pone sobre la mesa la posibilidad de que Ceuta tenga un respiro y de que estas personas tengan unas condiciones dignas en otras ubicaciones de la Península, Partido Popular y Vox parece que lo tienen claro", ha señalado.

Monrosi ha concluido criticando el rechazo a estos traslados y las protestas contra la presencia de migrantes en la ciudad: "Al grito de 'inmigrantes no', un grito claramente xenófobo y racista, siguen estando en las calles de una Ceuta colapsada".

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