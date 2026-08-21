"La depresión es acostarte y no querer despertarte": Antonio Muñoz Molina reflexiona con Elvira Lindo

"He vuelto a trabajar en la huerta, como me enseñó mi padre", cuenta Antonio Muñoz Molina que a vuelto a su pueblo, Ademuz, tras vivir en grandes urbes como Nueva York, donde fue director del Instituto Cervantes.

En este programa de Salvados, Gonzo charló con Antonio Muñoz Molina, antiguo director del Instituto Cervantes en Nueva York y ciudadano del mundo que ha vivido en varias grandes urbes. Todo ello, acompañado desde hace 35 años por Elvira Lindo, otra figura imprescindible de nuestras letras contemporáneas.

"He vuelto a trabajar en la huerta, como me enseñó mi padre", contó el escritor en este vídeo, donde la escritora explicó que, "salvo en su literatura", creía que Antonio "había vivido un poco de espaldas al campo y ahora es cuando de pronto lo ha recuperado".

"Lo que yo quería era irme de Úbeda cuanto antes, irme a Madrid, hacerme escritor y autor teatral, y además, hacer la revolución y todo al mismo tiempo", reconoció él, que reflexionó sobre el proceso depresivo que llevaba atravesando desde hacía un año. Elvira Lindo fue quien le propuso usar su huerto "como una terapia ocupacional". "Yo creo que Antonio ha pasado por una etapa muy complicada en ese sentido, y pienso que parte de su terapia -porque la psiquiatría no es solo medicación- ha sido, en gran medida, el contacto con la tierra", explicó la creadora de Manolito Gafotas.

"He tenido la suerte de contar primero con apoyos fundamentales en la vida, como el de Elvira y el de mi familia, y también de encontrar profesionales que me han cuidado y ayudado", destacó el conocido escritor, que definió la depresión de una manera sencilla, pero muy ilustrativa: "Tener depresión es acostarte por la noche y no querer despertarte por la mañana, entre otras cosas".

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