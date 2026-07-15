Mariana Nannis revela por qué su marido nunca descubre todo lo que compra

Mariana Nannis recibe en su casa a su mejor amigo Mauricio para tomar el té. La conversación transcurre entre anécdotas y reflexiones, mientras los seis perros no dejan de rondar la mesa

En este fragmento recuperado de 'Mujeres Ricas', Mariana Nannis conversa con Mauricio, su mejor amigo, sobre todo tipo de temas, desde Marbella hasta sus experiencias personales, la argentina acaba hablando de sus hábitos de compra y de la reacción de su marido ante ellos.

"Si la mujer gasta mucho, al marido se le queda cara de culo, así que no le tienes que decir nada", comenta entre risas, explicando por qué nunca ha tenido ese problema en casa: "El mío no se da cuenta; como compro tantas cosas, no sabe ni en qué año las compré ni en qué momento ni nada".

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