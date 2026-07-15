El monólogo de Amaia Salamanca sobre las bodas en 'El Club de la Comedia': "Es un día en el que te pasas mintiendo"

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, la actriz convirtió las bodas y las despedidas de soltera en el centro de su monólogo, repasando esas situaciones que se repiten en cualquier celebración.

En 2011, Amaia Salamanca se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para protagonizar un monólogo dedicado a uno de los eventos sociales por excelencia: las bodas y las despedidas de soltera.

La actriz confesaba que las bodas siempre le provocan lágrimas, aunque no precisamente por la emoción del enlace. "Yo lloro desde que me invitan", bromeaba nada más comenzar su monólogo.

Para Amaia, una boda tiene algo en común con todas las demás: "Es un evento en el que te pasas desde el minuto uno mintiendo". "Empiezas diciendo que no vas a ir y al final vas. Luego dices que no vas a beber, que no vas a bailar y acabas a cuatro patas", ironizaba.

En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver el monólogo completo de Amaia Salamanca y su divertida visión sobre las bodas y todo lo que ocurre antes, durante y después de dar el "sí, quiero".

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