Elizabeth Duval analiza las palabras de Rajoy contra la selección francesa: "Culturalmente, con ese artículo, el expresidente se sitúa a la derecha del Frente Nacional"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval critica las palabras racistas que el expresidente del Gobierno 'popular', Mariano Rajoy, escribía en una columna sobre fútbol en un medio nacional.

"Es la primera vez que se da esta circunstancia tan excepcional de un expresidente del Gobierno convertido en columnista de fútbol, pero son cosas que te ofrece España, que es un gran país para ganar mundiales y también para vivir cuestiones esperpénticas", afirma en Al Rojo Vivo Elizabeth Duval, filósofa y escritora, sobre las polémicas palabras de Mariano Rajoy acerca la selección francesa, por las cuales, además, ni siquiera ha pedido perdón.

Sobre esto, Duval asegura que la dificultad de Rajoy para pedir perdón es que "realmente piensa lo que ha dicho": "Y lo piensa como lo pensaba en su día Jean-Marie Le Pen padre o como lo pensaba en 2010 Marine Le Pen, que dijo que 'su equipo no representaba a Francia' y que, incluso, a veces, decía Le Pen, se había planteado que el equipo francés era como una forma de dar ilusión a franceses de origen migrante y que eso desplazaba a los franceses de origen francés", recuerda la filósofa señalando la polémica que ya entonces hubo por estas palabras de Le Pen, que consideraban una "barbaridad".

Tanto es así, explica Duval, que "el Frente Nacional, por el propio contexto francés, ha tenido que ir dando marcha atrás con esto". De hecho, señala que "un portavoz del Frente Nacional hace escasos días en televisión francesa decía que las palabras de Rajoy eran racistas y una barbaridad". Es decir, "culturalmente y en términos de racismo y xenofobia, Rajoy, con su columna, se sitúa a la derecha del Frente Nacional", afirma la escritora.

Algo que realmente sorprende: "Un expresidente de un partido tradicionalmente moderado, conservador de centro derecha, se sitúa más a los extremos que el partido extremista por excelencia de Francia, al cual sistemáticamente todos han hecho un cordón sanitario para intentar mantenerlo fuera de las instituciones", concluye Duval. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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