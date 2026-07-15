Elizabeth Duval: "Estoy segura de que David Sánchez tenía muchas más cualidades para el puesto que las que tenía Toni Cantó cuando se creó la Oficina del Español en Madrid"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reflexiona tras conocer la sentencia de David Sánchez, que la conena a nueve años de inhabilitación de empleo público y le absuelve de tráfico de influencias.

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, y se le absuelve del delito de tráfico de influencias por no poder demostrar que nadie ejerciera su influencia para que David Sánchez obtuviera la plaza.

El PSOE y el Gobierno, así como algunos socios de investidura, se mostraban enfadados por la sentencia: "No nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el PSOE y contra Pedro Sánchez", sostenía el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, apuntaba lo siguiente, tanto a los medios como en su cuenta de X: "Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tiene un juez encima por la cara".

Más cauto se mostraba el recién elegido líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, una reacción que ha señalado la escritora y filósofa Elizabeth Duval en Al Rojo Vivo: "La sensatez de la posición que ha tenido Sánchez Cotrina, que defendía tanto el derecho a defender su inocencia [los condenados van a recurrir] como también el respeto absoluto a la actuación de la justicia y a sus procedimientos".

Por otro lado, defiende la escritora que en ocasiones, las argumentaciones en torno a esta cuestión, "se utilizan o se cogen cosas como argumentos que no son contradictorias entre sí o que no se rebaten unas a otras". Es decir, "por lo que se ha podido saber, estoy bastante segura de que David Sánchez, en su calidad como músico, en su calidad profesional, es un buen profesional y eso es distinto de otra cuestión, que cabe el recurso y ver si se prueba del todo o no, que es cómo se crea un puesto", argumenta Duval.

De hecho, "estoy bastante segura de que David Sánchez tiene muchas más cualidades y capacidades técnicas para ese puesto de las que tenía Toni Cantó cuando se montó la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, porque Toni Cantó no era filólogo, ni era lexicógrafo de la RAE ni tenía una capacidad particular para defender el español ni la lengua castellana", afirma contundente.

Y, tal como informa Duval, "en la Comunidad de Madrid se crea un puesto ad hoc porque una persona no puede concurrir a esas elecciones, porque hay una sentencia que lo inhabilita".

Por tanto, y según reflexiona, la cuestión en este caso [del hermano de Pedro Sánchez] es si se puede demostrar eso o no. Esto es, "¿ha habido aquí un intento de favorecer de alguna manera para a posteriori, aunque todavía el presidente no fuera secretario general, congraciarse con alguien?".

Y eso, señala, "es un problema": "Un problema que no solamente repercute en este caso concreto, aunque no llega al presidente [y así ha quedado claro en la sentencia], sino que es un problema de enchufismo, un problema de una cultura en España que no persigue lo suficiente dentro de la política, la creación de estos puestos ad hoc".

Pero realmente, esto, argumenta y concluye Duval, "no debería ser algo con lo cual nos escandalicemos cada caso que aparece", ya que "debería ser algo que estuviera perseguido desde el principio".

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