Mar Segura lee las críticas recibidas en prensa tras emitir Mujeres ricas: "Creo que la gente me ve frívola, no me conocen"

"Cuando salió el primer capítulo aprovecharon para arremeter contra mi persona porque no me conocen, solo conocen mi fachada", afirma Mar Segura tras la emisión de Mujeres ricas.

Después de la emisión de los programas de Mujeres ricas, Mar Segura reflexiona en este vídeo sobre su paso por el programa y las críticas recibidas. "Cuando viene alguna amiga y me dice que me tiene que contar lo que han dicho de mí, digo que me lo cuente todo porque no me afecta, yo aprendo de esas críticas", afirma Mar Segura, que, sin embargo, reconoce en este vídeo que le pone "de los nervios un poco cuando dicen" que nunca pregunta "el precio" de las cosas porque no le importa.

"Vamos, en época de crisis precisamente la gente enciende la televisión quiere divertirse, pero lo que no entiendo es por qué la gente se siente tan afectada", se sincera Mar Segura, que explica en este vídeo cuál es su plan de futuro tras Mujeres ricas: "Mi plan para el futuro es el día a día, el que yo llevo y en ello trabajo desde que le levanto hasta que me acuesto". Y es que la andaluza tiene pensado seguir haciendo su danza, "yendo al gimnasio" y relacionándose con sus amigos".

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