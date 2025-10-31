Los mejores true crimes para una maratón 'terrorífica' en la noche de Halloween

Llega la noche más terrorífica del año y en laSexta te ofrecemos los mejores episodios de este género tan de moda para pasar un fin de semana de miedo con una maratón de true crimes y casos reales.

Este 31 de octubre se celebra la noche más terrorífica del año. Llega Halloween y con ello los mejores planes para pasar un miedo que nos divierte en esa psicología peculiar que se esconde detrás de este Día de Muertos.

Si no eres de los que preparan su maquillaje de Halloween y tampoco tienes disfraz (si es así, aquí te damos la idea más original y lowcost de 2025), ponte el pijama, manta calentita y enciende la televisión para pegarte este maratón de true crimes que te ofrece laSexta.

Un género que lleva ganando adeptos por miles en los últimos años, algo tienen los casos de crímenes reales que atraen a curiosos y fanáticos de pasar miedo. Ya pudimos verlo con el éxito que provocó la serie 'Monstruos' de Netflix o en Atresplayer con el true crime 'No se lo digas a nadie' que emitió laSexta en televisión.

Si lo que te gusta es analizar los casos como si fueras un verdadero detective y quieres conocer los casos más sonados que tuvieron lugar en España, a continuación te ofrecemos un listado con los mejores true crimes contados por el mismísimo Carles Porta o los expertos en sucesos Carlos Quílez, Beatriz Osa y Cruz Morcillo.

'Tor', una historia de Carles Porta

El periodista experto en crímenes Carles Porta, uno de los mayores representantes del true crime en España, llegaba a laSexta para hablarnos de la montaña maldita de Tor. Un asesinato en un pueblo de cuatro casas fronterizo con Andorra convierte la montaña de Tor en una zona maldita, generando incluso una leyenda negra en torno al caso.

Además, Carles porta reveló en exclusiva a laSexta: "Estoy trabajando en que algún día el que yo creo que es el asesino me lo diga a cámara"

laSexta estrena 'Tor', el escalofriante true crime de Carles Porta ambientado en un pueblo maldito de la montaña del Pirineo

'No se lo digas a nadie', el crimen de Pioz

En esta serie documental se cuenta, paso a paso, el crimen de una familia al completo. En este crimen sangriento lleno de incógnitas que sucede en un pueblo de Guadalajara, nadie podría haberse imaginado que el asesino estaba mucho más cerca de lo que creían. ¿Lo peor? El asesino compartió los detalles de su delito por WhatsApp.

Tráiler de 'No se lo digas a nadie'

#CASO, el programa de true crime de laSexta

En esta serie documental de laSexta, Carlos Quílez, Beatriz Osa y Cruz Morcillo analizaron al detalle algunos de los grandes true crimes de nuestro país, tratando de arrojar luz sobre algunos de los misterios que aún esconden los crímenes más mediáticos y escabrosos de las dos últimas décadas.

#CASO: así es el nuevo 'true crime' de laSexta, con Carlos Quílez, Beatriz Osa y Cruz Morcillo

Asesinas: cuando el culpable tiene nombre de mujer

Esta producción de Atresmedia TV en colaboración con Newtral y emitida en laSexta ofrece 6 episodios con diferentes crímenes ocurrido sen España durante las dos últimas décadas. ¿La particularidad de todos ellos? Fueron cometidos por mujeres.

Asesinas llega el miércoles a laSexta: así es la nueva serie documental sobre crímenes cometidos por mujeres

'Maje': el asesinato de Antonio Navarro

A través de una narración meticulosa y el testimonio de investigadores, peritos y periodistas que siguieron el caso, 'Maje' reconstruye cada detalle de una historia de manipulación, traición y asesinato.

Hoy, laSexta estrena 'Maje', un nuevo true crimen sobre el impactante crimen de Patraix

