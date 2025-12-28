Cristina Pedroche promete unas Campanadas rompedoras en Atresmedia

Cuenta atrás para Nochevieja. Cristina Pedroche vuelve a generar expectación con su vestido de Campanadas. Esta vez ha dejado pistas en redes sociales y promete un diseño histórico, que se conocerá en pocos días y se verá en Atresmedia estas.

En los últimos doce años, Cristina Pedroche ha elegido vestidos de todo tipo y con temáticas muy diferentes para despedir el año. En cada ocasión, ha mantenido el secreto hasta el último momento, convirtiendo su elección en uno de los grandes atractivos de la noche.

Sin embargo, para las campanadas 2025/2026, la presentadora ha optado por un enfoque distinto. En las últimas semanas, ha ido publicando en sus redes sociales varios vídeos muy reveladores, en los que deja pistas claras sobre cómo será su nuevo vestido de Nochevieja.

Aunque todavía faltan tres días para que Pedroche muestre el traje al completo, ella misma ha adelantado que estas Campanadas serán las más rompedoras de la historia de Atresmedia. Además, este año el evento podrá verse por primera vez de forma simultánea en Antena 3, laSexta y Atresplayer, lo que aumenta aún más la expectación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí