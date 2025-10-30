El miedo que nos divierte: la psicología detrás de Halloween

La actriz Shelley Duvall en la mítica escena de la película 'El Resplandor' (1980) de Stanley Kubrick.

Cada 31 de octubre, Halloween transforma calles, casas y pantallas en escenarios de misterio. Más allá de dulces y disfraces, la fascinación por sentir miedo sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Pero, ¿qué explica que disfrutemos de lo que en teoría debería asustarnos?

Halloween es una de las celebraciones más populares del mundo, conocida por sus disfraces creativos, calabazas iluminadas y noches llenas de sustos. Cada año, millones de personas buscan sentir esa mezcla de tensión y adrenalina que nos hace estremecernos, reír y compartir emociones intensas.

Pero más allá de la diversión superficial, existe un motivo profundo que explica su atractivo: la fascinación por experimentar miedo y pasar una noche aterradora.

Pero, ¿por qué el miedo puede ser divertido y positivo para nosotros? Hoy exploramos la psicología detrás de Halloween, analizando cómo esta festividad nos permite disfrutar de emociones extremas sin peligro real.

De los celtas a la actualidad: miedo y tradición

El origen de Halloween se encuentra en los antiguos celtas y su festival Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. En aquel entonces, se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más tenue, permitiendo que los espíritus caminaran entre los humanos.

Esta tradición inicial estaba centrada en la relación entre vida y muerte, en el respeto por lo desconocido y en rituales que ayudaban a manejar el miedo de manera comunitaria.

Hoy, esa misma esencia sigue presente: aunque ya no tememos a los espíritus reales, disfrutamos recreando lo oscuro y lo aterrador. Pero, ¿por qué sentimos placer al recrear y experimentar miedo?

La psicología detrás del miedo

La psicología moderna ofrece algunas respuestas. Estudios de la Asociación Americana de Psicología (APA) señalan que, cuando se experimenta en un entorno seguro y controlado, el miedo activa el sistema nervioso, liberando adrenalina y dopamina, hormonas asociadas con la excitación y la sensación de recompensa. En otras palabras, el cerebro interpreta el susto como una experiencia intensa pero sin amenaza real, y nos gratifica con placer por haberla superado.

Además, Halloween nos permite vivir experiencias de miedo socialmente compartidas y aceptadas. Ver una película de terror, recorrer una casa embrujada o participar en juegos de miedo nos expone a situaciones que serían estresantes en la vida real, pero que aquí se transforman en entretenimiento. Esta exposición segura ayuda a nuestro cerebro a entrenar la respuesta al estrés, generando una especie de "simulación emocional" que nos hace sentir vivos y conectados con los demás.

El miedo también tiene un componente lúdico y creativo. Disfrazarse de monstruo, bruja o vampiro no solo genera susto, sino que nos permite explorar identidades distintas y liberarnos de normas cotidianas. Así pues, Halloween nos ofrece un espacio para experimentar emociones extremas como el temor, la sorpresa, o la alegría de manera colectiva, reforzando vínculos sociales y creando recuerdos compartidos.

El miedo en la infancia: una herramienta de aprendizaje

Dos niñas se divierten con disfraces y recetas de Halloween.

Para los niños, esta festividad es también una oportunidad para enfrentar y comprender sus miedos. Al interactuar con disfraces y escenas de terror en un ambiente supervisado, los niños aprenden a distinguir entre la fantasía y la realidad, desarrollando habilidades para manejar el miedo en situaciones cotidianas.

Estas experiencias fortalecen la resiliencia, fomentan la autoconfianza y permiten que los más pequeños descubran límites y afronten emociones complejas de manera segura.

La nostalgia del miedo en los adultos

Para muchos adultos, Halloween representa una forma de revivir las emociones de la infancia, ya que permite reconectar con sentimientos de emoción, aventura y diversión compartida.

El miedo se convierte en una vía para liberar tensiones acumuladas y disfrutar de experiencias colectivas, recordando que la adrenalina puede ser placentera cuando se experimenta de manera controlada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.