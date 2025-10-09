Zaida Cantera, sobre la ampliación de permisos por fallecimiento: "El empresario entiende que son días de vacaciones y no es así"

La exdiputada del PSOE ha reaccionado a la propuesta de Yolanda Díaz y ha contado su propio caso: "Fui el mismo día y me equivoqué al votar en el Congreso".

Zaida Cantera ha estado en Más Vale Tarde para hablar, entre otras cosas, de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar propuesto por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. La líder de Sumar ha puesto sobre la mesa la idea de que pasen a ser 10 días, además de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

Quien fuese diputado del PSOE ha sido clara en su mensaje para los empresarios: "El problema es que ellos entienden que estos son días de vacaciones y no lo son. En 48 horas no te da tiempo ni a cerrar el papeleo que supone el enterrar o incinerar a un familiar".

Para exponerlo mejor, cuenta su propio caso: "Yo me incorporé el mismo día. Me equivoque al votar en el Congreso. Es algo que no está reconocido".

En ese sentido, ha avisado al Ejecutivo de que les va a costar sacar adelante dicha propuesta: "Junts no lo aprueba, te lo digo de antemano. Hay que negociar mucho con ellos viendo las últimas votaciones".

