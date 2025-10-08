La vecina justiciera de Zaragoza: evita la okupación de una casa amenazando con su perro de raza peligrosa

"No podéis estar ahí ocupando la vivienda. Estoy de encargada para que no la ocupen", grita esta mujer que, asegura, está cansada de tanta okupación en el barrio y decide aplicar su propia justicia.

Hay una vecina de Zaragoza que ya se ha ganado el título de justiciera, de defensora de las viviendas vacías frente a los okupas. Y es que, esta mujer ha conseguido evitar que un hombre entrara en un edificio abandonado. ¿Cómo? Entre gritos, amenazas de llamar a la Policía y de recibir un mordisco de su perro: un pitbull.

Todo empieza con un chico entrando en la casa en cuestión. Como la primera planta tiene las puertas y las ventanas tapiadas, ha trepado por las rejas de una ventana, para intentar acceder por un balcón.

Es entonces cuando la vecina lo pilla y empieza a gritar. "No podéis estar ahí ocupando la vivienda. Estoy de encargada para que no la ocupen", grita. Está cansada de tanta okupación en el barrio y, por ello, se toma la justicia por su mano. No duda en pedirle a su perro de raza peligrosa, un pitbull de mucho peso, que les coja y les muerda. Hasta se le llega a caer el móvil al suelo, móvil con el que les ha estado grabando en todo momento.

